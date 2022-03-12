Rize'deki öğrenci servisi kazasıyla ilgili iki kişi açığa alındı

Rize merkeze bağlı Portakallık Mahallesi'nde 7 Mart’ta meydana gelen kazadaİsmail Bıyık yönetimindeki öğrenci servisi, Bıyık'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan CNG yüklü TIR'a çarpmıştı. Olayda servis şoförü İsmail Bıyık’ın annesi Fatma Bıyık hayatını kaybederken, 1’i ağır 13 öğrenci ise yaralanmıştı.

Veliler şikayet etmiş

Servis kazasından önce yaralı şoför İsmail Bıyık hakkında, Güneysu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 7 Aralık 2021 tarihinde 6 velinin ortak imzasıyla verilen dilekçe ile şikayetler oluşturulduğu ortaya çıktı.

6 velinin ortak imzasıyla verilen dilekçede, öğrencileri okul saatinden 1 saat önce alarak okulun uzağında bıraktığı, okul çıkış saatinden ise 2 saat sonra aldığı, bu sırada ise başka bir okula servis hizmeti verdiği ve hız yaparak servis güvenliğini tehlikeye attığı iddialarının yer aldığı öğrenildi.

Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe de olayda ihmali olanlarla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma açılması yönünde başvuruda bulunmuştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde taşımalı eğitimden sorumlu şube müdürü M.A. ve şef R.D. açığa alındı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. (İHA)