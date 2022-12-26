Kuzey Kıbrıs'ta yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçları belli oldu

Kuzey Kıbrıs'ta resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Hareketi (YDH) koalisyonunun ittifak halinde girdikleri seçimde, UBP 6, DP 1 ve destekledikleri 1 bağımsız aday belediye başkanlığı kazandı.

Ana muhalefet partisi konumundaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 7 belediye başkanlığı alırken, başkent Lefkoşa'da 2 dönemdir belediye başkanlığını yürüten Toplumcu Demokrasi Partili (TDP) Mehmet Harmancı güven tazeledi.

Seçimlere katılım oranı yüzde 68,85

Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ülkedeki 208 bin 236 kayıtlı seçmenin, 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek üzere 768 sandıkta oy kullandığını, seçimlere katılım oranının resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 68,85 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

YSK, yerel seçimlerde seçmenlerin oy kullandığı belediye meclisi ile muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerine ilişkin seçim sonuçlarının da sayımın tamamlanmasıyla açıklanacağını duyurdu.

Seçim sonuçlarına göre, Kuzey Kıbrıs'ta devletin en üst düzeydeki idari birimi sayılan 6 ilçeden 3'ünün belediye başkanlığını CTP, 2'sini UBP ve birini de TDP kazandı.

'Bu seçimde kaybımız yok'

Seçimlerin ardından basın açıklaması yapan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, partisinin koalisyon ortağı DP ile 7 belediye başkanlığı aldığını, destekledikleri bir bağımsız adayın da seçilmesiyle 8 belediye başkanlığı kazandıklarını ifade ederek, "Bu seçimde kaybımız yok" diye konuştu.

Üstel, kazanan tüm başkanları kutlayarak, "Tüm kazanan adayların en iyi hizmeti vermesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hükümet olarak kazanan bütün belediye başkanlarını kucaklayacağız, halka daha iyi hizmet edebilmeleri için gerekli katkıyı sağlayacağız" dedi.

'Buruk mutluluk yaşıyoruz'

Ana muhalefetteki CTP'nin Genel Başkanı Tufan Erhürman da seçim sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısında, CTP'nin 7 belediye başkanlığı kazandığını, 6 ilçeden 3'nü CTP'li başkanların yöneteceğini söyledi.

Yerel seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Erhürman, kazanan tüm adayları yürekten kutladıklarını ifade etti. (AA)