Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silahlanmaya 200 milyon avro

Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Haralambos Petridis, 2023 askeri programı içinde sadece silahlanmaya 200 milyon avro ayırdıklarını, bu bütçe ile insansız hava araçları, hava savunma sistemi ve saldırı helikopteri almayı planladıklarını bildirdi.

Temsilciler Meclisi maliye ve savunma komisyonlarında parlamenterlere silahlanma programı hakkında bilgi veren Petridis ülkenin silahlanma programının son 20 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.

Bakanlığının 2023'te sadece silahlanmaya 200 milyon avro ayırmayı öngördüğünü belirten Petridis, bu bütçe ile insansız hava araçları, modern hava savunma sistemi ve ellerinde bulunan Rus yapımı Mi-35 helikopterlerin yerine Airbus'tan 6 saldırı helikopteri almayı planladıklarını aktardı.

Petridis, Güney Kıbrıs ordusunun mevcut altyapısını güçlendireceğini, cephane depoları, personel için alanlar inşa edeceğini ve envantere yeni kamyon, kazı makinesi ve arama kurtarma gemileri alımı yapılacağını belirtti.

ABD'nin ülkeye silah ambargosunu kaldırması ve silah satışını serbest bırakmasını önemine işaret eden Petridis, son dönemde 15'ten fazla ülke ile savunma ve askeri anlamda 15'ten fazla anlaşma imzaladıklarını ve çok uluslu tatbikatlara katılım gerçekleştirdiklerini, Almanya ile ilk kez karşılıklı savunma ataşesi atanmasını içeren bir işbirliği programı imzaladıklarını anlattı.