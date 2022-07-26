Kuzey Kıbrıs'ta Maliye Bakanı istifa etti

Kuzey Kıbrıs Maliye Bakanı Sunat Atun, bakanlık bünyesinde olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (KIBTEK) Başbakanlık bünyesine geçmesi kararının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Atun yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca ülke sorunlarını aşmak için düşünceler, projeler ortaya koymaya azami gayret sarf ettiğini belirterek, özellikle elektrik enerji arzı konusunda son dört yılda KIBTEK'te oluşan ağır yıkımın ortadan kaldırılması için geçerli bir vizyon ve iş planı ortaya koyduklarını ifade etti.

Atun, KIBTEK veya diğer konularda da verilemeyecek bir hesabının olmadığını söyledi.

Yeni atama yapıldı

Kuzey Kıbrıs Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun'un istifasını kabul etti ve Atun'dan boşalan Maliye Bakanlığı görevine UBP Milletvekili Alişan Şan'ı atadı.

Başbakan Üstel, açıklamasında, "Kendisine (Atun) çalışmalarından dolayı teşekkür ettik. Partimizin bir milletvekilidir, bundan sonra partimizin bir milletvekili olarak görev yapacaktır" ifadesini kullandı.

Bütün çalışmaların ülke için olduğunu belirten Üstel, "Ülkemizin menfaati doğrultusunda hareket ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ülkemizin sorunlarını hep birlikte aşacağız. Ulusal Birlik Partisinde bu tür değişimler her zaman olmaktadır, bu da onlardan biridir" değerlendirmesinde bulundu.