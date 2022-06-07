Kıbrıs Cumhurbaşkanı: Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ta tam kontrol istiyor

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs üzerinde tam kontrol sağlamaya çalışmakla suçladı.

Euronews'in haberine göre, resmi devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Anastasiadis, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs yönetimi ile imzaladığı mali protokolün ve hava taşımacılığına dair değişikliklerin Ankara'nın Kıbrıslı Türkleri kontrol etme arzusunu gösterdiğini iddia etti.

BM'ye yazdığı mektupta, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa'daki havalimanını iç hat dahilinde göstermesini protesto edeceklerini belirten Anastasiadis, "Bir Türkiye havalimanı olarak gösterilen havalimanıyla ilgili BM'ye tekrar şikayette bulunacağım" dedi ve “Ayrıca yeni mali protokol de Ankara'nın Kıbrıs Türkleri üzerindeki tam kontrol niyetini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Anastasiadis'in sözlerini “Rum propagandası” olarak nitelendirdi. Tatar, Türkiye ile imzalanan mali anlaşmanın gelecek yıl yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ekonominin canlanması açısından "büyük önem" taşıdığını kaydetti.