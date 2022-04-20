Kuzey Kıbrıs'ta hükümet istifa etti

Kuzey Kıbrıs'ta hükümetin istifası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisinden oluşan koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu başkanlığında kurulmuştu.

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