Gökhan Kazbek'in sunumuyla 20 Nisan Ana Haber Bülteni saat 19.00'da yayında.
Bültenimizin başında, canlı yayın konuğumuz İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan ile Erdoğan'ın "ev ev gezerek" vatandaşa ne anlatacağını konuşacağız.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan 'ev ev gezerek' vatandaşa ne anlatacak? Bugün soL Ana Haber'de
soL TV Ana Haber Bülteni'nin bugünkü konuğu iktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan olacak, Erdoğan'ın 'ev ev gezerek' vatandaşa ne anlatacağını yorumlayacak.
Haber Merkezi
Gökhan Kazbek'in sunumuyla 20 Nisan Ana Haber Bülteni saat 19.00'da yayında.
Bültenimizin başında, canlı yayın konuğumuz İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan ile Erdoğan'ın "ev ev gezerek" vatandaşa ne anlatacağını konuşacağız.