Kuzey Kıbrıs'ta 'Din İşleri Başkanı' protestosu: 'Bunu benden MİT istedi'

Kuzey Kıbrıs'ta siyasi partiler ve dernekler, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadınlara yönelik ayrımcı ve cinsiyetçi açıklamalarına karşı protesto kararı aldı. Kıbrıs saati ile 17.30'da Lefkoşa'daki Kumsal Park’ta bir araya gelineceği ve başbakanlık binasına yürüneceği belirtildi.

Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, Protestoyu düzenleyen kuruluşlar, "Haddini aştı, sabrımız taştı! Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez!" sloganı ile katılımcıları başbakanlık binasının önüne çağırıyor. Söz konusu çağrı öncesinde, Kuzey Kıbrıs basını hükümetin Ünsal hakkında soruşturma başlatma kararı aldığını duyurmuştu.

Lefkoşa'da bugün kitlesel katılım gerçekleştirilmesi beklenen yürüyüşe Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, CTP Kadın Örgütü, GÜKAD, Kadın Eğitimi Kolektifi, KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi, KAYAD, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Pozitif Düşün Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Sol Hareket, TDP, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği ve YKP destek verecek.

'Muhafazakarlaştırma politikalarına dur diyoruz'

Yürüyüş ile ilgili olarak kamuoyu ile paylaşılan açıklamada, "Toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnen örgütler ve bireyler olarak, bizlere dayatılan muhafazakarlaştırma politikalarına ‘dur’ demek için bir araya geldik" mesajına yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Türkiye’den Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal’ın kadınların temel insan haklarına ve özgürlüklerine saldıran aşağılayıcı söylemlerine ve din sömürüsü ekseninde örgütlenen dernekler aracılığıyla, çocukların haklarını ihlal eden ideolojik faaliyetlere karşı çıkmak için 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.30’da Kumsal Parkı’nda buluşup Başbakanlığa yürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

İstifa çağrıları

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Milletvekili Asım Akansoy, protestoya ilişkin yaptığı açıklamada, "Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın Kıbrıslı Türklerin tarihsel süreç içerisinde geliştirmiş olduğu modern kültürel değerlerine ve toplumsal yapısına tamamen aykırı olan ve kadınları aşağılayan sözlerini geçtiğimiz hafta kınadığımızı belirtmiştik. Bizim için bu durumun tartışma kaldırır bir yanı yoktur! Ahmet Ünsal hiç vakit kaybetmeksizin görevinden alınmalıdır" değerlendirmesinde bulunarak vatandaşları yürüyüşe katılmaya çağırdı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya da, "Toplumun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara ve dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına dur demek için bir araya gelen örgütlerin sayısı 40'ı aştı. Kumsal Park'ta buluşup Başbakanlığa yürüyoruz. Sen de gel!" çağrısında bulundu.

'Karşı gelenleri Türkiye'ye şikayet ediyor'

Lefkoşa yeni bir kitlesel etkinliğe hazırlanırken, muhalif Kuzey Kıbrıs basını Ünsal ile ilgili yeni iddiaları gündeme taşıdı. "Bugün Kıbrıs" isimli haber sitesinde yayımlanan yeni bir habere göre, bir grup Kıbrıslı imam, Türkiye’deki İsmailağa Cemaati’nden olduğu bilinen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın atadığı belirtilen Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal hakkındaki şikayetlerini paylaştı.

Bugün Kıbrıs gazetesine konuşan bir imam, "Yapmış olduğu hataları söyleyince ‘bunu benden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) istedi, siz bilmezsiniz’ diyor" ifadelerini kullandı. Başka bir açıklamada ise, "Kendisine karşı duranları, Türkiye’de önemli mevkilerde olanlara şikayet ederken ‘ben Kıbrıs’ta FETÖ ile mücadele ediyorum’ diyerek kendisini kamufle ediyor, Türkiye’yi yanıltıyor" denildi.