Kuzey Kıbrıs'ta dikkat çeken Halil Falyalı toplantısı

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 11.30’da Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi.

Tatar’ın Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın cinayetiyle ilgili, yetkililerden bilgi aldığı çevrimiçi görüşmede, konuyla alakalı yürütülen geniş kapsamlı soruşturma hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Tatar "olayın tahkikatının büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldüğünü" belirterek "güvenlik güçlerinin, olayın faillerini yakalayarak yargı önüne çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü" söyledi.

"Halkın güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu, kamu düzenini korumak ve halkın güvenliğini sağlamak adına devletin kolluk güçlerinin sorumluluk bilinciyle görev başında olduğunu" Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halka "devletin yetkili organları dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri" çağrısında bulundu.