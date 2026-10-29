Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin Yönetimi'ne 'Kıbrıs' sitemi: 'Ziyaret üzüntüyle karşılandı'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) düzenleyeceği ziyaret Lefkoşa'nın gündemine girdi.

Abbas'ın ziyaret kapsamında, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmelerde Kıbrıs meselesinin de masaya yatırılacağının ilan edilmesi üzerine Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin ve görüşme başlıklarının dikkatle "not edildiği" belirtilirken, Filistin halkının mücadelesine verilen tarihsel desteğe de atıf yapıldı. Açıklamanın ilgili bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türk Halkı, öteden beri Filistin Halkı’nın kendi kaderini tayin hakkını ve meşru mücadelesini yürekten desteklemektedir. Bu güçlü tarihsel dayanışma doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru hak ve hassasiyetlerinin dikkate alınması yönündeki beklentimizi vurgulamak isteriz."

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'Ziyaret üzüntüyle karşılanmıştır'

Ada'daki mevcut duruma işaret edilen açıklamada, ziyaretin yarattığı rahatsızlık şu sözlerle ifade edildi:

"Ada’da iki ayrı Halk ve iki ayrı Devlet bulunduğu gerçeği ışığında, Kıbrıs Türk Halkının iradesi yok sayılarak gerçekleştirilen bu ziyaret Kıbrıs Türk Halkı tarafından üzüntüyle karşılanmıştır."

Açıklama, Filistin yönetimiyle ilişkilere dair açık kapı bırakılan bir diplomasi mesajıyla sona erdi. Bakanlık, sürecin karşılıklı anlayış çerçevesinde ilerlemesi temennisini şu cümleyle aktardı:

"Dost Filistin Halkı ve yönetimi ile diyaloğa ve karşılıklı anlayışa her zaman açık olduğumuzu belirtir; temaslarımızın bu doğrultuda gelişmesi yönündeki beklentimizi bir kez daha ifade etmek isteriz."

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