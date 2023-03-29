Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Londra'da saldırı girişimi gerçekleştirildi.
Saldırının ardından konuya dair açıklama yapan Tatar, "Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaklardı" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimi
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Londra'da saldırı girişimi gerçekleştirildi.
Haber Merkezi
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Londra'da saldırı girişimi gerçekleştirildi.
Saldırının ardından konuya dair açıklama yapan Tatar, "Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaklardı" dedi.