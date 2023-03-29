Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimi

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Londra'da saldırı girişimi gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Londra'da saldırı girişimi gerçekleştirildi.

Saldırının ardından konuya dair açıklama yapan Tatar, "Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaklardı" dedi.