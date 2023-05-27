Kuzey Kıbrıs ara seçim için sandık başına gidecek

Yaklaşık 210 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs'ta ara seçim, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifası nedeniyle bir Lefkoşa milletvekilliği için yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 25 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan ara seçim için partilerin milletvekili adaylarını belirleme süresinin 29 Mayıs, milletvekilliği adaylığı için başvuruların ise 31 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs'ta 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinde hükümeti oluşturan Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 24, Demokrat Parti'nin (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi'nin 2 milletvekilliği bulunuyor. Meclis'te ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 18, muhalif Halkın Partisi de 2 milletvekiliyle temsil ediliyor. (AA)