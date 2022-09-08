Kuzey İrlanda'da tatar yayıyla saldırı: Bir kişi son anda kurtuldu

Güney Belfast'ta bulunan Ormeau Yolu üzerindeki St Jude's Parade'de dün saat 16.30 sularında bir pencereden kurmalı yay (tatar yayı) ateşlendi. Polis ekipleri saldırı sonucunda, "kıl payı" kimsenin yaralanmadığını açıklarken, bölge trafiğe kapatıldı.

BBC'nin haberine göre, yapılan soruşturma sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin eşyaları arasında uyuşturucu bulunduğu da belirtildi.

Polis üç kişinin gözaltında tutulmaya devam ettiğini bildirirken, olayla ilgili görgü tanıklarının irtibata geçmesi için çağrıda bulundu.