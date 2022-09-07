İngiltere'de polis 'yanlışlıkla' 81 yaşındaki adamın evine baskın düzenleyip onu darp etti

İngiltere'de Cuma günü sabah 5 sularında Potton, Bedfordshire'da polis bir eve baskın düzenleyerek evde oturan 81 yaşındaki yaşlı adamı ağır şekilde darp ederek gözaltına almıştı. Polis, darp ederken ağır yaraladığı Malcolm Emery adlı şahıstan daha sonra 'özür diledi'.

Sky News'ün aktardığına göre, Emery, gözaltından serbest bırakıldığında bileklerinde ve kollarında morluklar ve kanlı yaralar olduğu görüldü.

Bedfordshire Polisi, adamdan özür dilediğini ve başka bir işlemle karşı karşıya kalmayacağını söyledi.

Polisin açıklamasına göre 81 yaşındaki adam, bir polis memurunun başından yaralanmasının ardından bir acil servis görevlisine saldırdığı şüphesiyle gözaltına alındı. Ancak polis, 'yanlış adrese baskın düzenlediğini' kaydetti. Polis ayrıca yaşlı adamın "ahşap bir alet" kullanarak polise karşılık verdiğini öne sürdü. Polis bunun "baston olmadığını" iddia etti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Trevor Rodenhurst, "Bu olaya karışan herkese ne kadar derinden üzgün olduğumuzu söylemek istedim; kelepçelenmesi sonucu kollarından yaralandı" ifadelerini kullandı.

81 yaşındaki adamın torunu Kayla, tutuklanmasıyla ilgili paylaştığı sosyal medya mesajında "81 yaşındaki dedem, Bedfordshire Polisi saat 3'te yanlış adresi aldığı için gözaltına alındı. Çok korkmuştu, hastaydı ve onu gözaltıan almak için 10 memur/6 araç gerekti. Belki kalp krizi ona süper güçler kazandırmıştır? Hücrede, kafası karışmış ve kendini savunmaya çalışırken yaralar içinde kalmış" dedi.