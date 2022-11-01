Kuzey İrlanda'da hükümet kurulamıyor: Ülke çatışmaların eşiğinde mi?

Kuzey İrlanda’daki Sinn Fein'in kazandığı seçimlerin üzerinden aylar geçmesine karşın ülkede henüz hükümet kurulabilmiş değil. Ülkede yeni hükümet için başbakan yardımcısı önermesi gereken Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP), İngiltere'den olumlu işaret alamaması üzerine hükümet kurma süreci tıkanmış durumda.

Önümüzdeki haftalarda Kuzey İrlanda’da yeni bir hükümet kurulamazsa ülke yeni yıldan önce yeniden bir seçimle karşı karşıya kalabilir. Seçimin ülkede oluşan siyasi düğümü çözme konusundaki beklentiler ise düşük.

İngiliz paramiliter güçlerden tehdit mektubu

Geçtiğimiz hafta İngiltere’ye bağlı paramiliter güçler tarafından DUP liderliğine bir mektup verildi. Kraliyete bağlı topluluklar konseyi (Loyalist Communities Council-LCC) başkanı David Campell’ın DUP liderliğine gönderdiği mektupta İrlanda Cumhuriyeti dışişleri ve savunma bakanı Simon Coveney’nin Kuzey İrlanda’ya gerçekleştireceği ziyareti açıkça iptal etmesi talep edildi. Coveney'in aylar önce yapacağı ziyareti de güvenlik gerekçesiyle iptal etmişti.

Ülke çatışmaların eşiğinde mi?

soL yazarı Çağdaş Gökbel, bugünkü yazısında yaşanan gelişmeleri İngiltere'nin Kuzey İrlanda’yı kaybetme korkusu olarak yorumladı. Gökbel, ülkedeki hükümet krizinin ülkede çatışmaları körükleyebileceğine vurgu yapıyor.

Gökbel'in yazısına bu linkten erişebilirsiniz.