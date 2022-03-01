Kuzey Akım'ın tüm işçileri işten çıkarıldı

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşasını yürüten Nord Stream AG şirketinin tüm çalışanları kovduğu bildirildi.

Haber Merkezi

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşasını yürüten Nord Stream AG şirketi, bünyesindeki tüm işçileri işten çıkardı.

RTS'ye konuşan İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, işçi kıyımının 140'tan fazla kişiyi etkilediğini açıkladı.

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