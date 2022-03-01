Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşasını yürüten Nord Stream AG şirketi, bünyesindeki tüm işçileri işten çıkardı.
RTS'ye konuşan İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, işçi kıyımının 140'tan fazla kişiyi etkilediğini açıkladı.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
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Kuzey Akım'ın tüm işçileri işten çıkarıldı
Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşasını yürüten Nord Stream AG şirketinin tüm çalışanları kovduğu bildirildi.
Haber Merkezi
Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşasını yürüten Nord Stream AG şirketi, bünyesindeki tüm işçileri işten çıkardı.
RTS'ye konuşan İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, işçi kıyımının 140'tan fazla kişiyi etkilediğini açıkladı.