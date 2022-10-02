Kuzey Akımı 1 boru hattındaki sızıntının sona erdiği bildirildi

Danimarka, Kuzey Akımı-2'nin ardından Kuzey Akımı-1 boru hattındaki sızıntının durduğunu ve basıncın dengelendiğini açıkladı.

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Danimarka, Kuzey Akımı-2 boru hattındaki sızıntının durduğu yönündeki açıklamanın ardından, Kuzey Akımı-1 boru hattındaki gaz sızıntısının da durduğunu duyurdu.

Danimarka Enerji Ajansı, boru hattının işletmecisi Nord Stream AG tarafından kendilerine ulaşan bilgide, Kuzey Akımı-1 boru hattındaki basıncın uygun seviyeye getirildiğini söylediğini aktardı. Açıklamada, "Nord Stream AG şirketi, Danimarka Enerji Ajansı'na Kuzey Akımı-1 boru hattı üzerindeki basıncın an itibariyle istikrarlı hale getirildiğini bildirdi. Boru hattındaki iki bölgeden gaz sızıntısı sonu erdiği tespit edildi" denildi.

Danimarka Enerji Ajansı dün yaptığı açıklamada da Kuzey Akımı-2 boru hattındaki gaz sızıntısının durduğunu bildirmişti. Danimarkalı yetkililer, boru hatlarında sızıntıya yol açan patlamaların yüzlerce kiloluk patlayıcılarla gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıklamışlardı.

Rusya, Batı'yı boru hatlarını sabote etmekle suçlamıştı.

Haber

Danimarka Enerji Ajansı: Kuzey Akım 2 boru hattındaki basınç dengelendi