Kuzey Akımı 1 boru hattındaki sızıntının sona erdiği bildirildi

Danimarka, Kuzey Akımı-2 boru hattındaki sızıntının durduğu yönündeki açıklamanın ardından, Kuzey Akımı-1 boru hattındaki gaz sızıntısının da durduğunu duyurdu.

Danimarka Enerji Ajansı, boru hattının işletmecisi Nord Stream AG tarafından kendilerine ulaşan bilgide, Kuzey Akımı-1 boru hattındaki basıncın uygun seviyeye getirildiğini söylediğini aktardı. Açıklamada, "Nord Stream AG şirketi, Danimarka Enerji Ajansı'na Kuzey Akımı-1 boru hattı üzerindeki basıncın an itibariyle istikrarlı hale getirildiğini bildirdi. Boru hattındaki iki bölgeden gaz sızıntısı sonu erdiği tespit edildi" denildi.

Danimarka Enerji Ajansı dün yaptığı açıklamada da Kuzey Akımı-2 boru hattındaki gaz sızıntısının durduğunu bildirmişti. Danimarkalı yetkililer, boru hatlarında sızıntıya yol açan patlamaların yüzlerce kiloluk patlayıcılarla gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıklamışlardı.

Rusya, Batı'yı boru hatlarını sabote etmekle suçlamıştı.