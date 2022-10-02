Danimarka Enerji Ajansı: Kuzey Akım 2 boru hattındaki basınç dengelendi

Danimarka Enerji Ajansı'nın, boru hattının operatörü Nord Stream 2 AG’ye atıfla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattını işleten şirket tarafından, Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hattındaki basıncın dengelendiği konusunda bilgilendirildikleri belirtildi.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre açıklamada, “Nord Stream 2 AG, Danimarka Enerji Ajansı'na Nord Stream 2 boru hattı üzerindeki basıncın şu anda dengelendiğini bildirdi, gaz sızıntısı durdu” ifadelerine yer verildi.
İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü, iki şiddetli patlama tespit etmişti.