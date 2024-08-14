Kuzey Akım sabotajı: Alman mahkeme bir Ukraynalı dalgıç hakkında tutuklama emri çıkardı

Alman yetkililer, yerel medya raporlarına göre, Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım gaz boru hatlarını havaya uçuran bir ekibin parçası olduğundan şüphelenilen bir Ukraynalı adam için tutuklama emri çıkardı.

Adı Volodimir Z olarak verilen bir dalış eğitmeni olan şüphelinin son olarak Polonya'da yaşadığı düşünülüyor. Volodimir Z'nin Eylül 2022'de Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hatlarına patlayıcı cihazlar yerleştirmek için gece vakti 80 metre derinliğe daldığı iddia ediliyor.

Volodimir Z'nin, Rügen'de sürdüğü beyaz Ukrayna plakalı Citroën'in 8 Eylül 2022'de bir polis kamerası tarafından hız yaparken yakalanmasının ardından teşhis edildiği belirtildi.

Süddeutsche Zeitung ve Die Zeit'ın yanı sıra ARD televizyonunun haberlerine göre, Almanya ilk olarak Polonya'dan şüphelinin Haziran ayında tutuklanmasını istedi, ancak raporlarda belirtilen güvenlik kaynaklarına göre şüphelinin "yeraltına" çekildiği düşünülüyor.

Danimarka ve İsveç'in kendi soruşturmalarını geri çekmesine rağmen davayı yürütmeye devam eden Alman başsavcılığı konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

'Polonyalı yetkililer: Şüpheli ülkeden ayrıldı'

Polonyalı yetkililer bugün, şüphelinin tutuklanması için Avrupa Birliği'nden bir emir alındığını doğruladı. Polonya'daki ulusal savcılık, haber ajansı AFP'ye gönderdiği e-postada, "Sonuç olarak, Volodimir Z tutuklanmadı, çünkü bu yılın Temmuz ayının başında Polonya-Ukrayna sınırını geçerek Polonya topraklarından ayrıldı" dedi.

Medya kuruluşları ayrıca saldırıya karıştıkları iddia edilen iki Ukraynalı dalış eğitmenini daha şüpheli olarak tespit etti, ancak ikisi için ayrıca tutuklama emri çıkarılmadı.

Daha önce şüpheli bir yat soruşturuluyordu

Soruşturma, öncesinde Temmuz 2023'te üzerinde patlayıcı HMX'in (Octogen olarak da bilinir) izlerinin bulunduğu Andromeda adlı bir yelkenli yat üzerinde yoğunlaşmıştı. Tekne, Ukrayna'da kayıtlı bir Google hesabı kullanan biri tarafından Almanya'da kiralanmıştı. Mürettebat üyelerinin, aralarında bir Rumen ve Bulgar pasaportunun ve mürettebata dahil olduğunu reddeden ve kimliğinin çalındığına inanılan bir Ukraynalı askerin de bulunduğu sahte kimlikler kullandıkları bildirilmişti.

Alman "Bavaria Cruiser" modeli olan yat, Rostock limanından yola çıkmış, önce Almanya'nın Rügen adasında, ardından Danimarka'daki Bornholm ve Christiansø adalarında, son olarak da İsveç'teki Sandhamn ve Polonya'daki Kołobrzeg'de mola vermiş ve Rostock'a dönmüştü.

Zelenskiy'in saldırıdan haberi var mıydı?

Volodimir Z'nin Ukraynalı üst düzey askeri yetkililerin desteğine sahip olabileceğine dair kanıtlar olsa da, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in saldırıdan haberdar olduğu veya devlet tarafından onaylandığı yönünde henüz bir veri yok.

Kuzey Akım sabotajı

Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalar, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri hareketinin başlamasından yedi ay sonra, 26 Eylül'de meydana gelmişti. Danimarka'nın Bornholm adasına yakın her iki Kuzey Akım boru hattında da dört büyük gaz sızıntısı keşfedilmiş ve boru hatları kullanım dışı kalmıştı.

Sismik enstitüler, 2010 ve 2012 yılları arasında da Rus gazını Almanya'ya taşımak için inşa edilen boru hatlarında iki su altı patlaması kaydetmişti. Boru hatları, patlama sırasında gaz içeriyordu.

Rusya ve Batı, Almanya'ya Rus gazının taşındığı boru hatlarına dönük sabotaja dair karşılıklı suçlamalarda bulunuyordu. Taraflar, suçlamaları şu ana kadar hep reddetti.