Kuzey Akım 2'yi yapan şirket iflas dilekçesi verecek

Alman Stuttgarter Zeitung gazetesi, Kuzey Akım 2'nin inşasından ve işletilmesinden sorumlu şirket Nord Stream 2'nin önümüzdeki günlerde iflas dilekçesi sunacağını bildirdi.

Gazetenin aktardığına göre şirketin genel müdürü Matthias Warnig, Nord Stream 2 AG'nin "önümüzdeki günlerde", İsviçre'nin Zug kentindeki mahkemeye, özellikle operasyonlarda "geçici bir moratoryum" sağlayan ilgili bir taleple başvuracağını söyledi.

Nord Stream 2 AG'nin sertifikasyonu 22 Şubat'tan itibaren askıya alınmıştı. ABD, Nord Stream 2 AG ve yönetimine 23 Şubat'ta yaptırımlar getirmişti.