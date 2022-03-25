ABD önce Kuzey Akım'ı durdurdu, bu yıl Avrupa'ya 15 milyar metreküp LNG satacak

ABD'nin karşı çıktığı Kuzey Akım 2 projesi Almanya tarafından Ukrayna krizinin ardından iptal edilmişti.

ABD ile AB arasında yapılan enerji anlaşmasının kapsamı belli oldu.

Dün Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden yapılan anlaşmaya dair bugün bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, ülkesinin AB'ye 2030'a kadar yıllık en az 50 milyar metreküp ilave LNG tedarik edeceğini bildirdi. Biden 2022 yılı içinde de Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG tedarik edeceklerini kaydetti.