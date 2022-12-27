Kuzenini 'Allah yok' dediği için öldürdü: 'Kanını birayla temizledim'

Ankara’da kuzeni Şükrü Kerekli’yi “Allah yok” dediği gerekçesiyle bıçakla öldürerek yol kenarına atan Özgür Taylan Doğan’ın yargılandığı davada karar çıktı.

t24'te yer alan habere göre, kuzenini öldürdükten sonra, “Bıçakla değil tabanca ile öldürülmeyi hak ediyordu. Tabanca ile öldürmediğim için pişmanım” diyen Doğan, duruşmadaki savunmasında “su ‘helal’ olduğu için maktulün kanını bira ile yıkadığını anlatırken, son sözünde ‘kızları olduğunu, onların namus bekçiliğini yaptığını, bu nedenle tahliye edilmek istediğini” söyledi. Mahkeme Doğan’ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis ve Kerekli’nin arabasını çaldığı gerekçesiyle nitelikli hırsızlık suçundan da 6 yıl hapse mahkum etti.