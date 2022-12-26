Şok marketten intihar sonrası tepki çeken adım

Kocaeli'de Kartepe İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir markette çalışan genç işçi marketin deposunda intihar etmişti.

Kocaeli Fikir gazetesinde yer alan habere göre, bugün marketin önüne gelen bir vatandaş, yaşanan intihar olayının ardından marketin yeniden hizmet vermesini eleştirdi. Market sahiplerine tepki gösteren vatandaş, "Kartepe İstasyon Şok. Dün akşam maalesef bir tane kasiyer kendisini asarak canına kıydı. Bugün hiçbir şey olmamış gibi şube açık. Buradan Şok yöneticilerini kınıyoruz. Paranın kölesi bu kadar olunmaz, insan bari şubeyi 1 günlüğüne kapatır. Hiç mi çalışanınızın yasını tutmadınız? Yazıklar olsun size" dedi.