Kuzenine ihale verildiği haberi nedeniyle Varank'ın açtığı davada beraat kararı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, “Emlak Konut’tan Bakan Varank’ın kuzeninin şirketine 6,9 milyar liralık gelir paylaşımı ihalesi” başlıklı haber nedeniyle T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’a "kamu görevlisine alenen hakaret" iddasıyla açtığı davanın ilk duruşmasında beraat kararı verildi.

Mustafa Varank’ın avukatı Ahmet Özel tarafından açılan davanın ilk duruşması, bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

T24'ün haberine göre duruşmaya avukatı Aslı Kazan ile birlikte katılan Doğan Akın, savunmasında özetle şunları söyledi:

'Kuzeninin ihale alması itibarını zedeliyorsa...'

“Bu davanın neden açıldığını anlamakta güçlük çekiyorum. Haber; Emlak Konut’un gelir paylaşımı ihalesi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bilgilendirme yazısından ibarettir. Söz konusu bilgilendirme yazısında ‘en avantajlı tekifi’ Bakan Varank’ın kuzeninin şirketinin verdiği belirtilmekte ve bu duruma haberde herhangi bir yorum yapılmadan yer verilmektedir. Bu haberdeki hangi ifade, dava dilekçesindeki ifadelerle, Bakan Bey’in ‘onur, şeref ve saygınlığını rencide edici’ bulunmuştur? Eğer kuzeninin Emlak Konut’tan ihale alması Bakan Bey’in itibarını zedeliyorsa, yapacağı şey bu durumun haber yapılmasını engellemeye çalışmak değil, kuzeninin kamu ihalelerine girmesini engellemektir.”

T24 ve Doğan Akın’ın avukatı Aslı Kazan da, “Mustafa Varank’ın kuzeni Sedat Varank’ın, kamu ihalelerine girmekte olduğuna dair kamuoyuna yansıyan açıklamaları olduğunu, dava konusu haberde herhangi bir yorum ve hakaret ifadesi kullanılmadığını, haberin gerçek olduğunu, somut olgulara dayandığını, suçun unsurlarının oluşmadığını” vurgulayarak beraat kararı talep etti.

Duruşmaya katılan Mustafa Varank’ın avukatı ise, “haberle müvekkilinin şeref, haysiyet ve onurunun rencide edildiğini” öne sürerek Akın’ın cezalandırılmasını istedi.

Savcıdan beraat mütalaası

Daha sonra esas hakkındaki mütalaasını veren savcı; Türk Ceza Kanunu hükümleri ile “bir ifadenin tahkir edici olup olmadığının bazı durumlarda nispi olduğu, zamana, yere ve duruma göre değişebildiği, bu nedenle her türlü ağır eleştiri ve rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi gerektiği” yolundaki Yargıtay içtihatları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına işaret etti. Savcı mütalaasında, hukuki referanslar eşliğinde “tüm dosya kapsamı ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını” belirterek, beraat talep etti.

Savunma ve iddia makamının mütalaasının ardından duruşmaya verilen kısa aradan sonra mahkeme hakimi, “kamu görevlisine hakaret suçu çerçevesinde sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle” Doğan Akın hakkında beraat kararı verildiğini açıkladı.