Kuyuya düşen inşaat işçisinin ayağına demir saplandı

İstanbul Beşiktaş’ta 4 katlı bir inşaatta çalışan işçi Burhan Aka, inşaatın giriş katında kuyuya düştü. Ayağına demir saplanan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA'nın haberine göre Yıldız Mahallesi Müvezzi Sokak'ta saat 12.00 sıralarında bir inşaatta, Burhan Aka isimli işçi 1. katta çalıştığı sırada içinde demirler olan 1 metre derinlikteki kuyuya düştü.

Kuyuda bulunan demirlerden biri, Aka'nın sağ ayağına saplandı. İşçiler, Aka'nın kuyuya düştüğünü bağırmasıyla fark etti ve yardıma koştu. Aka'nın ayağına demir saplandığını gören işçiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ayağındaki demiri keserek Aka'yı kurtardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Burhan Aka ambulans ile Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burhan Aka'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.