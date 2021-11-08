Kuveyt'te hükümet istifa etti

Kuveyt'te hükümetin bu sabah Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf es-Sabah'a istifasını sunduğu bildirildi.

Haberi ülkenin resmi haber ajansı KUNA duyurdu.

Kuveyt'te 2020 yılının Kasım ayında yapılan seçimlerin ardından Aralık ayında kurulan Şeyh Sabah Halid başbakanlığındaki hükümet kurulmasından bir ay geçmeden Ocak 2021'de istifa etmişti.

Kuveyt emiri hükümeti kurma görevini yine Sabah Halid'e vermişti. Başbakan Sabah Halid liderliğindeki 15 bakandan oluşan hükümet, mart ayında yemin ederek göreve başlamıştı.

İstifa öncesinde Başbakan Sabah Halid parlamentodaki muhalif milletvekilleriyle karşı karşıya gelmişti. Muhalif vekiller El Sabah'ın parlamentoda ifade vermesini istiyordu.

Öte yandan Kuveyt hükümeti dün yurtdışındaki bazı vatandaşların affedilmesi kararı almış ve Kuveyt Emiri'ne onaylaması için kararı göndermişti.

Kuveyt gazetesi Al-Qabas, affedilenlerin bir kısmının Türkiye'de yaşayan Kuveytliler olduğunu, bazılarınınsa 2011'de Kuveyt parlamentosunu basmakla suçlananlar da dahil olmak üzere siyasi nedenlerle mahkum edilen kişiler olduğunu duyurmuştu.