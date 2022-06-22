Kuveyt Emiri meclisi feshetti

Kuveyt Emiri parlamentoyu feshetti ve erken seçim çağrısında bulundu. Televizyonda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında 81 yaşındaki Şeyh Meşal El Ahmed El Ceber, anayasanın meclise diğer Körfez monarşilerine göre daha çok yetki verdiğini savunarak, saltanatın da bu duruma saygılı olduğunu iddia etti.

Şeyh Meşal, "Bu anayasal çözümle hedefimiz, siyasi gidişatı yeniden düzeltme sürecinde son sözü halkın kendisinin söylemesine yönelik kesin ve samimi arzudur" dedi. Ancak 81 yaşındaki Emir, milletvekili seçimleri için bir tarih açıklamadı.

Ülkede hükümet, parlamento ile olan anlaşmazlıklar nedeniyle iki aydan önce istifa etmiş ve bir iktidar krizi başlamıştı. Geçtiğmiz haftaysa ülkedeki krize tepkilerine dile getirmek için milletvekilleri meclis odasında oturma eylemi başlatmıştı.