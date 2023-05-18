Kütahya’da seçim çalışması yapan CHP üyelerine saldırı

Kütahya Merkez’de Fatih Mahallesi’ndeki pazar yerinde, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için çalışma yürüten CHP Kadın Kolları üyeleri, pazarcı olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, saldırgan grup CHP heyetinin broşürleri yırtıp aralarında 70 yaşında kadınların da bulunduğu heyete saldırdı. Söz konusu saldırıda iki kişi yaralandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, saldırıda yaralanan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

'70 yaşındaki birine saldırdı'

Kasap, “Kadın kollarımız pazar yerinde seçim çalışması yürütüyordu. Pazarcı olduğu öne sürülen iki kişi üyelerimize broşürleri dağıtmaması gerektiğini söyleyerek sert ithamlarda bulunmuş. Daha sonra standa saldırmışlar. İki kadın üyemizi de darp etmişler. Saldırıya uğrayan kadınlardan biri 70 yaşında” dedi.

'Sürecin takipçisi olacağız'

Söz konusu saldırıyı “demokrasiye saldırı” olarak niteleyen Kasap, “Özgür ve demokratik bir ortamda tanıtım yapmamıza engel olup kadın üyelerimize saldırdılar. Hem demokratik haklarımızı gasp edip hem de kadına şiddet uyguladılar” ifadelerini kullandı. Kasap, konuya ilişkin şikayette bulunduklarını ifade ederek sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.