Kütahya'da halkın arsenikli su kullanmasına neden olanlar hakkında suç duyurusu

Geçtiğimiz hafta Kütahya'nın Emet ve Hisarcık bölgelerinde bir çok köyün arsenikli su kullanmak zorunda kalmasına tepki gösteren CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, arsenikli suyun kullanılmasına neden olanlar hakkında Emet Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'Yıllardır yöre insanını arsenikli suya mahkum ettiler'

CHP'li Kasap, suç duyurusuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Emet ilçemiz 20-30 yıldır zehirleniyor. Arsenikli suyu yöre insanına içirmek bir zulümdür. Bununla ilgili işçi kardeşlerimizde ve Emet'te yaşayan insanların yapılan tahlillerinde arsenik değeri normalde 0-35 aralığında olması gerekirken bir şahısta 992, bir başka Emet'te yaşayan bir şahısta 413, normalin 10 katından daha yüksek. Yine Emet'te yaşayan başka bir vatandaşımızda ve bunlar Meslek Hastalıkları Hastanesi'nden alınmış, değeri 201. Yıllardır yöre insanını gerek içme suyunda gerek de kullanma suyunda arsenikli suya mahkum ettiler ve biz de daha önce basın yoluyla bunu bildirmiştik ama yetkililer hiçbir tedbir almadılar. Emet'te çeşme suyu, dağ suyu diye getirilen bir su var belediyenin getirdiği ama insanlar bunu kullanamıyor. Geçen gün de videoda göstermiştik, çeşmelerin çoğunda su akmıyor.

'Bu toprakta yetişen mamuller için de sıkıntı doğurabilir, çiftçi mağdur'

Bir baraj göleti yapıldı, o göletten su getirilecekti, hala onun geldiği yok. Başta Emet Belediyesi olmak üzere, re’sen bu konuda sorumlu olan, halkı arsenikli su içmeye mahkum bırakan Emet Belediyesi olmak üzere; Emet Kaymakamlığı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Sebebi de şu; insanlarımızı bu zehirli suyu, arsenikli suyu, kanser yapan suyu içmeye mahkum etmeleri yıllardır. Bu bir sorumsuzluktur, aymazlıktır, denecek söz yok. İnsanlar bu suyu içmek zorunda kalıyorlar, çayını bununla yapıyor, yemeklerini bununla yapıyor. Bazı literatür verilerine göre Emet deresinde, Kocaçay'da akan suyu hayvanların bile içmesi doğru değil. Bu toprakta yetişen mamuller için de sıkıntı doğurabilir, rekolteyi düşürüyor, çiftçi mağdur. Emet halkının mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Bunda sorumsuzca davranan tüm yetkililer hakkında Emet Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk." (ANKA)