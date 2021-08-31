Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD verilerine göre, Depremin derinliği 12,07 km olarak ölçüldü.

AFAD henüz olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı. Kütahya Belediye Başkanı, "5-6 saniye sürdü, olumsuz bir durum yok" dedi.

Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Altıntaş ilçesi Aydınlar köyü, büyüklüğünü ise 4,9 olarak açıkladı.

