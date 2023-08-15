Kütahya'da 2 günde 2 AKP ilçe başkanı istifa etti

Kütahya'da AKP ilçe başkanı düzeyinde ikinci istifa geldi.

AKP Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul'un dün istifa ettiğini açıklamasının ardından, bugün de AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner görevini bıraktı.

AKP Kütahya İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AK Parti Emet İlçe Başkanımız Süleyman CİNER, görevinden affını isteyerek ilçe başkanlığı görevinden ayrılmıştır. Değerli Başkanımıza Emet İlçemiz ve teşkilatımız adına gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Süleyman Ciner de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 Aralık 2018 yılından beri yaklaşık 5 senedir büyük bir gurur ve şerefle yürüttüğüm AK Parti İlçe başkanlığı görevimi bugün itibariyle tamamlamış bulunuyorum" dedi.