Kuşdili ağaçlandırılmayı beklerken Söğütlüçeşme’de ağaçlar tehdit altında

Kadıköy’deki tarihi Kuşdili Çayırı’na yapılması planlanan rant projelerine karşı on yıllardır mücadele eden Kadıköylüler, nihayet belediyeden “otopark olmayacak” sözü almayı başardı ve şimdi çayır için yapılacak yeni projeyi bekliyorlar. Bu sırada, Kuşdili Çayırı’nın hemen bitişiğinde, Söğütlüçeşme’de bir başka rant projesi hayata geçirilmek isteniyor. Çayırın ağaçlandırılması ve eski haline döndürülmesi için uğraşılırken, aynı hatta yer alan Söğütlüçeşme’deki ağaçların yok edilmesi gündemde.

Kuşdili Çayırı Platformu’ndan Gülsün Gökalp’le son durumu konuştuk.

Bir süredir Kadıköy’deki tarihi Kuşdili Çayırı’nın eski haline döndürülmesi konusunda sıcak bir gündem var. Otopark genişletilmek istenirken, bir yandan da 2018’deki yine içinde otopark olan bir yeşil alan düzenlemesi planı yeniden gündeme getirilmişti. Siz buna karşı çıkıyordunuz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle (İBB) çeşitli görüşmeler yaptınız. Sonunda da otoparkın olmayacağı konusunda kesin bir söz aldınız. Bu süreci bir kez daha sizden dinleyebilir miyiz?

Tarihi ve doğal SİT alanı olan Kuşdili Çayırı’nda kesilen ağaçların yerine dikilmesi, alanın yeniden koru ve çayır kimliğine kavuşması yönünde İBB daire başkanlıkları düzeyinde bir dizi görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonucunda İBB otopark içeren projeden vaz geçildiğini duyurdu. Çayır özelliğinde bir yeşil alan projesi üzerinde çalışmayı başlatacakları sözü verildi.

Nasıl bir gelişme olacağını düşünüyorsunuz ve bugünkü durum nedir?

İBB yöneticilerinin verdikleri sözlere inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Ülke genelinde yurttaşların yeşil alanlarını, derelerini, ağaçlarını, toprağını korurken çoğu zaman kamu kurumlarıyla karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Büyük rant projelerine karşı doğal varlıklarımızı koruma mücadelesi veriliyor. Kuşdili Çayırı’nın ağaçlandırılıp Kadıköy’ün bir oksijen adası haline getirilmesi yönünde İBB tarihi bir karar almıştır.

'2006’dan beri bekliyoruz'

Bundan sonraki plana nasıl müdahil olmayı planlıyorsunuz? İBB’nin bu konudaki tutumunun ne olmasını bekliyorsunuz?

İBB Yeşil Alanlar Daire Koordinatörlüğü’nden çayır projesinin hangi aşamada olduğu konusunda bilgi aldık. Ne yazık ki, kurumlar arası yazışmaların uzaması, sürecin zamana yayılması söz konusu. Kadıköy halkının Kuşdili Çayırı’nın ağaçlandırılması konusundaki beklentisinin 2006 yılından beri süregeldiğini düşünürsek, sürecin hızlandırılmasına ihtiyaç var. Çayır projesinin yapıldığını görmek istiyoruz. Son görüşmede, projenin yapımına başlanmadığı bilgisini beklemiyorduk aslında.

Otopark yapılmayacağı konusunda Ulaşım Daire Başkanlığı ile hemfikir olunduğu bir kez daha vurgulandı. Ancak verdiğimiz iki dilekçe doğrultusunda Kuşdili Çayırı’ndan İSPARK’ın çıkmasını, alanı kaplayan betonun kaldırılmasını ve toprakla ağaçların bir an önce buluşturulmasını bekliyoruz.

Peki Kuşdili Çayırı’yla ilgili plan İBB’nin Yaşam Vadisi adlı projesinin bir parçasıydı, bu durumda proje nasıl ele alınacak?

Kuşdili Çayırı, İBB’nin Kurbağalıdere Yaşam Vadisi projesinin ilk etabı. İkinci etap Kuşdili Çayırı ile Uzunçayır arası. İBB Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmede, Söğütlüçeşme Gar ve AVM projesi nedeniyle Kurbağalıdere Yaşam Vadisi projesinin burada kesintiye uğrayacağı dile getirildi. Bisiklet ve yürüyüş parkurlarının mecburen Söğütlüçeşme atlanarak devam ettirilmesi düşünülüyor.

Söğütlüçeşme'de iptal edilen proje gündemde

Söğütlüçeşme’de yapılması planlanan ticari merkezle ilgili Kadıköylülerin bir tepkisi var, sizler bu projeye de tepki gösteriyorsunuz. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada muhatap doğrudan AKP yönetimi ve Kuşdili Çayırı’ndaki durumdan farklı bir tablo var ortada…

AKP yönetimi iktidara geldiği günden bugüne İstanbul’da kamu yararını hiçe sayan, kent hafızasını yok eden, tarihi ve anıtsal yapıları önemsemeyen bir tutum içinde. Tarihi Haydarpaşa Garı işlevsiz hale getirilip Söğütlüçeşme İstasyonu büyük maliyetler harcanarak neden gar yapılmak istenir? Asıl amacın Söğütlüçeşme’ye yeni bir AVM yapılmak istenmesi olduğu görülüyor.

Ülkede refah düzeyi kalmamış, büyük bir yoksullaşma söz konusuyken hâlâ tüketime merkezli bir ekonomide ısrar ediliyor. Bu sistemde küçük bir azınlığın yüksek çıkarları karşısında halkın ortalama bir refah düzeyine ulaşması hayal dahi edilemiyor.

Burada iptal edilmiş bir proje olduğunu biliyoruz. Yeni durumda açıklanan bir proje var mı? Bu süreçte başka dikkatinizi çeken noktalar nedir?

Söğütlüçeşme Gar ve AVM projesi açıklanmıyor, kamuoyuyla paylaşılmıyor. Belli ki projenin büyük tepki çekmesinden çekiniyorlar. Paravanların arkasında yürütülen çalışma deşifre edilmeli.

Biz bütün başlıkları arkadaşlarımızla ayrıntılı bir biçimde araştırıyor ve değerlendiriyoruz. Basına yansıdığı üzere 52 ağaç AVM uğruna kesilip yok edilecek. Kadıköylülerin soluyacağı tek bir damla temiz hava kalmayıncaya dek.

İBB’ye bu konuyu iletmemiz üzerine, “ekoloji biriminin Söğütlüçeşme İstasyon alanındaki ağaçların tespitinin yapılarak kesilmemesi için neler yapabileceklerine bakacaklarını” ifade ettiler.

Bizler, Kuşdili Çayırı’nda kesilen ağaçların yerine dikilmesi konusunda ısrar ederken yolun karşı tarafında olan Söğütlüçeşme’deki ağaçların kesilmesine kayıtsız kalamayız.