Kuşadası'nda göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 18.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde kanalizasyon borusu döşeneceği toprağın kayması sonucu çalıştığı sırada göçük meydana geldi.

Göçük sonucunda Ferhat Doğan isimli 25 yaşındaki işçi toprak altında kalırken, diğer işçiler kendi imkanları ile kurtulmayı başardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkarabilmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından işçinin cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)