Kuşadası açıklarında 4,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından Aydın, İzmir ve çevresinde hissedilen bir sarsıntı daha yaşandı.

AFAD saat 17.02'de Kuşadası'nın 17,25 km açığında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,7 olarak ölçtü.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Ege Denizi’nde Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13.10’da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından 17.02’de 4,5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana gelmiştir. An itibarıyla, olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.