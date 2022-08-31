Kuşadası açıklarında üst üste iki deprem

Saat 12.57'de İzmir ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 4,7 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre depremin merkez üssü ise Kuşadası açıkları.

İkinci bir deprem daha

İlk depremden yaklaşık 14 dakika sonra bu kez de AFAD'a göre 5,1 büyüklüğünde, yine Kuşadası açıklarında deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ilk depremin büyüklüğünü 4,8 olarak, ikinci depremin büyüklüğünü ise 5,3 olarak duyurdu.

Soyer: İlk tespitlere göre hasar yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer depremin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk tespitlerimize göre herhangi bir hasar yok. Olası tüm olumsuzluklar için teyakkuzdayız."

AFAD'dan açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

