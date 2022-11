Kuryelerden açıklama: Trendyol kuryesi Samet’in katili sermaye düzenidir

Trendyol’da çalışan 25 yaşındaki motokurye Samet Özgül, trafikte uğrağı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

PE Kurye Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı, Özgül'ün yaşamını yitirmesinin ardından olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, “Soruyoruz, Samet’in esas katili kim? Samet’in katili, uzun çalışma saatleri, paket baskısı, iş yetiştirme baskısıdır. Başka Samet’lerin ölmesini, öldürülmesini engelleyecek olan şey bizim birliğimizdir” denildi.

PE Kurye Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı tarafından yapılan "Trendyol-Go kuryesi Samet’in hesabını soracağız" başlıklı açıklama şöyle:

"Gün yok ki bir motokurye daha ölmesin, öldürülmesin. Her gün ya bir tekerin altında kalıp can veriyoruz ya da trafik magandaları tarafından öldürülüyoruz. Paket sayısı ve dağıtım baskısı bir yandan, dağ gibi büyümüş borçlar diğer yandan devam ederken bir de hayatta kalma kavgası veriyoruz her gün, defalarca.

Motorlu kuryelerin can güvenliği kalmamıştır!

Samet Özgül, Trendyol-go isimli şirkette çalışan motorlu kurye kardeşimizdi. İşten çıkıp evine doğru giderken yol verme konusunda tartıştığı magandalar tarafından yolu kesildi. Araçtan inen üç maganda Samet’i ağır yaralayıp kaçtı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Samet doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bugün itibariyle hayatını kaybetti.

Samet’in katili sermaye düzenidir!

Soruyoruz, Samet’in esas katili kim? Samet’in katili, uzun çalışma saatleri, paket baskısı, iş yetiştirme baskısıdır. Başka Samet’lerin ölmesini, öldürülmesini engelleyecek olan şey bizim birliğimizdir.

Patronların Ensesindeyiz Kargo Kurye Emekçileri Dayanışma Ağı olarak bu olayın peşinde olacağımızı ilan ediyor, tüm kuryeleri işyerinde, pakete giderken, sokakta, trafikte birlikte hareket etmeye, işçinin canını hiçe sayan sömürü düzenine karşı mücadele etmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.

Samet’i son yolculuğunda yalnız bırakmayan kurye arkadaşlarına, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

İşçi katili bu düzen yıkılacak!"

