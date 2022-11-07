25 yaşındaki motokurye, trafikte bıçaklanarak öldürüldü

Ankara’da trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanarak ağır yaralanan motokurye Samet Özgül kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Özgül, dün Keçiören’in Etlik semtinde trafikte yol verme yüzünden tartıştığı üç kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Özgül, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmayla, Özgül’e bıçakla saldıran üç şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.