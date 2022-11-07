İzmir ve Zonguldak'ta bisikletli ölümleri

İzmir'de sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Torbalı-Selçuk kara yolunun Belevi Mahallesi yakınlarında, bisikletiyle ilerleyen Şevket Kıvılcım'a (34) çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Kıvılcım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçtığı öğrenilen kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta TIR elektrikli bisiklete çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

Ereğli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Mehmet Ali Turan'ın (60) kullandığı elektrikli bisiklete, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR çarptı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan ağır yaralı Turan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Turan'ın, elektrikli bisikletiyle gezmek için Ordu'dan ilçeye geldiği öğrenildi. (AA)