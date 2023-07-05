Kurumlar vergisi oranı da artırılıyor

AKP’nin TBMM’ye sunduğu torba yasa teklifine göre, kurumlar vergisi oranının yüzde 20’den yüzde 25’e yükseltilmesi öngörülüyor.

Teklife göre kurumlar vergisi; finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için de yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltiliyor.

Teklifin kamuoyuna yansıması sonrasında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde düşüş görüldü.

Öte yandan kurumlar vergisi artırılırken şirket aktifinde kayıtlı taşınmaz satışlarında ise kurumlar vergisi ve KDV istisnası kaldırılıyor.