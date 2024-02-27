Kurum 'geri adım' attı: İsrailli şirketi bıraktı, kara listedeki reklamcıyla anlaştı

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum’un sosyal medya reklamlarının İsrail’de kurulan Total Media’nın sağladığı panel üzerinden yayınlanmasının ardından kaldırılan reklamlar, bugün yeni reklam ajansı tarafından servis edilmeye başlandı.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum başta olmak üzere Cumhur İttifakı’nın belediye başkanı adaylarının dijital reklam çalışmalarını İsrail merkezli bir şirket aracılığıyla yaptığı ortaya çıkmıştı.

İsrail merkezli Total Media adlı şirketin Ankara ve Antalya büyükşehir belediyeleri adaylarıyla da çalıştığı iddia edilmişti.

Dün ortaya çıkan işbirliğinin ardından söz konusu reklamlar yayından kaldırıldı. Kurum’un bugün yeni bir şirket ile anlaştığı ortaya çıktı.

Politikyol'da yer alan habere göre, Kurum’un reklamlarının İstanbul merkezli ''Bin945 Creative Works'' isimli bir şirkete devredildi.

Yeni şirket 'manipülatif hesaplar' listesinde

Kurum’un çalışmaya başladığı yeni şirket, Meta raporunda manipülasyon yapan sosyal medya hesaplarının arkasındaki şirket olarak açıklanmıştı.

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağlarını bünyesinde bulunduran Meta’nın Ağustos 2023’e ait raporunda, manipülatif paylaşımlar yapan hesap, grup ve sayfaların faaliyetlerinin arkasında dört sosyal medya ajansının olduğu aktarılmıştı. Dört şirket arasında Kurum’un reklam işlerini devralan Bin945 Creative Works isimli şirket de bulunuyor.

Söz konusu şirket Murat Kurum’un “İstanbul’un Kaybolan Yılları” başlıklı reklam kampanyasını yürütmesiyle de biliniyor. Ayrıca söz konusu şirket 1 Ocak’ta Milli İrade Platformu’nun Galata Köprüsü’nde yaptığı Filistin’e destek yürüyüşünün reklam çalışmalarını da yürütmüştü.

Yeni şirket, 2023 seçimler öncesinde dolaşıma sokulan montaj videolarla da hatırlanıyor.