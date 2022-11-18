Kurulan şirket sayısı yüzde 24, kapanan şirket sayısı yüzde 55 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. TOBB verilerine göre; kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 artış yaşanırken, 2022’nin ilk 10 ayında kurulan şirket sayısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artış gözlemlendi.

Türkiye'de ekim ayında 12 bin 632 şirket ve kooperatif kuruldu. Yabancı ortak sermayeli şirket sayısı ise 1651 oldu.

Kapanan şirket sayısında yüzde 55 artış

Türkiye'de bu yılın ocak-ekim döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artışla 112 bin 26'ya çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 55,9 artışla16 bin 953'e yükseldi.

2022’nin ilk 10 ayında, 2021’in ilk 10 ayına göre kapanan kooperatif sayısı yüzde 19,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 6,7 artış yaşandı.

2022’nin ilk 10 ayında, 2021 yılının aynı dönemine göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 30,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,1 oranında azaldı.