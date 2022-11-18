1.3 milyon yolcu garantisi verildi, 238 bin kişi kullandı

Zafer Havalimanı, bu yıl da hedefi tutturamadı. 2022 yılı için 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisi verilen Kütahya Zafer Havalimanı'nı 2022 yılının ilk 10 ayında 238 bin 626 yolcu kullandı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre havalimanını ocak ayında yalnızca 2 bin 554 yolcu kullanırken, şubatta 5 bin 20, martta 7 bin 588, nisanda 11 bin 883, mayısta 15 bin 363, haziranda 21 bin 927, temmuzda 32 bin 575, ağustosta 42 bin 934 ve eylül ayında 47 bin 903 yolcu kullandı. Havaalanını ekim ayında 109 bin 811 yolcunun kullanacağı garanti edilmişti, ekim ayında alanı kullanan yolcu sayısı 50 bin 979 oldu.

Zafer Havalimanı'na ilişkin sözleşmeye göre iç hat giden yolcu başına 2 avro, dış hat giden yolcu başına da 10 avro garanti edildi. Açıldığı yıl 850 bin yolcunun garanti edildiği havalimanında 10'uncu yıl itibarıyla yıllık garanti 1 milyon 317 bin 733 yolcuya yükseldi. Zafer Havalimanı'nın işletmecisi İC İçtaş firması, havalimanının zarar ettirdiğini belirterek, havalimanını satışa çıkarmıştı. Ancak şimdiye kadar alıcı çıkmadı.

52 milyon avro ödendi

Yolcu garantisi tutmayan Zafer Havalimanı için 2022 yılında işletmeci şirkete 7 milyon avroyu aşkın para ödenmesi bekleniyor. 50 milyon avroya mal edilen havalimanına, tutmayan garantiler nedeniyle 2021 sonu itibarıyla 52.8 milyon avro ödendi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “AK Parti Zafer Havalimanı'ndaki vurgununa devam ediyor. 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi 208 milyon Euro olacak” demişti.