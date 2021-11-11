Kurtuluş Savaşı düşmanını anan Vali, kendini eleştiren halk ozanına soruşturma açtırdı

Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile gerici isyanlara destek veren ve Kuvayi Milliye’ye düşman Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf, 4 Şubat’ta ölümünün 95. yılında devlet erkânı ve AKP’lilerin de katıldığı törenle anılmıştı.

Anmaya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek, Atıf’ın aile yakınları katılmıştı.

İskilipli Atıf'ın anılmasına tepki gösterilmişti.

Halk ozanına soruşturma

Söz konusu anma, Çorum Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılırken, görüntülere, “İhanet devam ediyor” yorumu ile tepki gösteren halk ozanı Ali Filiz’e soruşturma açıldı.

Cumhuriyet'ten Bilal Çelik'in haberine göre Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda; Filiz hakkında, İskilipli Atıf’ı anan Vali Mustafa Çiftçi’ye hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılması talep edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, talebe yanıt vererek Ali Filiz’e soruşturma açtı.

Filiz, söz konusu tepkiyi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye göstermediğini, belirterek, "Ben, 'FETÖ' olaylarından dolayı bu olaya tepki gösterdim; Vali üzerine alınarak hakkımda soruşturma açılmasını istemiş" dedi.

Vali daha önce de dava açmıştı

Vali Çiftçi anmaya ilişkin, “Bu milletin bağımsızlık mücadelesine düşman, vatan haini birini anan herkes benim gözümde Cumhuriyet düşmanı ve haindir” paylaşımında bulunan Can A. adlı yurttaştan da şikâyetçi olmuştu.

Şikâyeti inceleyen Çorum Cumhuriyet Savcısı, Çiftçi’nin adı geçmeyen söz konusu paylaşımı için “haraket” suçlamasıyla Can A. adlı yurttaş hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, “Can A’nın, hakaret içerikli sözlerinin Çiftçi’nin şahsına değil, görevinden dolayı sarf edildiği” savunuldu. Bu nedenle, Can A. hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan kamu davası açılması istendi. Ancak iddianame reddedildi.

Savcı, ilk iddianameden üç ay sonra yeni bir iddianame hazırlayarak yalnızca “hakaret” suçundan dava açılmasını talep etti. İkinci iddianamenin kabul edilmesi üzerine de dava açıldı.