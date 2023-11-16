Kurtulmuş'tan 'Ogün Samast' açıklaması: 'Belki de yeni düzenleme yapmamız lazım'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin olarak, "İnfaz sistemimizle ilgili belki de yeni düzenleme yapmamız lazım. Bütün bunlar bizim yargı sistemimiz içerisinde yeniden gözden geçirilmesi gereken hususlar olduğunu ortaya koyuyor" dedi.



Bugün Meclis'te Saadet Partisi, CHP ve AKP gruplarını ziyaret eden Kurtulmuş son olarak AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

"Anayasa ve iç tüzükle ilgili meselelerin çok büyük ihtimalle yerel seçim sonrasındaki döneme kalacağı aşikardır" diyen Kurtulmuş "Ama bu dönemde bize düşen müzakere ortamının sağlıklı bir şekilde yürümesini temin etmek için diyalogları artırmaktır" diye konuştu.

Kurtulmuş TİP milletvekili Can Atalay'la ilgili nasıl bir inisiyatif alacaklarının sorulması üzerine "Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Bütün kurumların yetki ve sorumlulukları bellidir. Bu çerçevede de milli iradenin tecelligahı olarak TBMM herhangi bir başka kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir. TBMM kendi gündemine hakimdir" diye konuştu.

AYM-Yargıtay krizine ilişkinse Kurtulmuş "Ortada 12 Eylül darbe anayasasının getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Kurumlar arasında çelişkili içtihat farklılıklarını ortadan kaldıracak şekilde Türkiye'nin yeni bir anayasa çalışmasının da ne kadar zaruri olduğunu gösteren bir bireysel bir örnektir" dedi.

'Maalesef iyi hal uygulaması dolayısıyla dışarıya çıkarılmış'

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş şunları söyledi:

"Mahkemenin nihayetinde verdiği bir karar var. Şartlı tahliye ile ilgili daha önce reddedilmiş olan bir durumla karşı karşıyayız. İnfaz sistemimizle ilgili belki yeni bir düzenlemeler lazım. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan birisi yaştan dolayı bu cezası belli bir süreye indirilmiş ve ondan sonra da maalesef iyi hal uygulaması dolayısıyla dışarıya çıkarılmış. Bütün bunlar bizim yargı sistemimizde de yeniden gözden geçirilmesi gereken hususlar olduğunu ortaya koyuyor. Bunları kamuoyu vicdanını dikkate alarak yeniden gözden geçirilmesi kanaatindeyim."