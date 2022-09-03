Kurtulmuş'tan Gülşen'e: Ağzından çıkan sözlere dikkat etmesi lazım

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hakan Çelik ile Hafta Sonu'nda soruları yanıtladı.

Gülşen'in tutukluluğuna ilişkin konuşan Kurtulmuş, “Tutuklama kararı nasıl verildi bu hukuki bir süreç. Orada söyleyeceğimiz şey şudur herkes hele hele toplumun önünde olanlar bu sözü belki, bir benzerini bir başkası söylemiş olsaydı dikkat bile çekmeyebilirdi. Toplumun önünde model olarak görülen insanların söyledikleri her söze ve davranışa dikkat etmesi lazım. Sadece meydanda değil, işte artık ortaya da çıkıyor. Topluma mal olmuş kişilerin tabiri caizse camdan fanus içinde yaşaması gerekiyor. Herkesin ağzından çıkan sözlere dikkat etmesi lazım" dedi.