Gülşen’i şikayet edenler arasında bakın kimler çıktı!

Şarkıcı Gülşen geçtiğimiz hafta nisan ayında verdiği bir konserinde ekip arkadaşıyla şakalaşırken söylediği sözler nedeniyle tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine konuldu. Dört günlük tutukluluk süresinin ardından ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede bir yıldan üç yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan, iddianamede müşteki (şikayetçi) sıfatıyla bulunan 702 kişi ve kurumun detayları dikkat çekti.

Gülşen hakkında şikayette bulunanlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'yazar' Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı.

İddianamenin kabul edilmesi halinde Gülşen önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.