Kurtulmuş'tan Atatürk Havalimanı açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK'te gündeme dair açıklamalarda bulundu. Finlandiya ve İsveç'e NATO üyeliğiyle ilgili konuşan Kurtulmuş, "Türkiye'nin güvenlik endişesi göz ardı edilemez. İsveç'in terör örgütlerine desteği ortada. Türkiye müzakerelerde yeni bir yöntem izliyor. Güvenlik endişelerimiz açık bir şekilde değerlendirilmeli. Türkiye'nin güvenlik garantisi alması lazım" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı tartışmalarıyla ilgili de "Kesinlikle imara açılmayacak, pistler kaldırılıyor algısı doğru değil" dedi. "Türkiye'de anlamadan dinlemeden 'istemezük' diyenler çıkıyor. Her projeye karşı çıkan bir grup var" diyen Kurtulmuş,"Pistler korunarak acil durumda kullanılacak" şeklinde konuştu.