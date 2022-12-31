Kurtulmuş: Zorunluluklar ortaya çıkarsa seçim bir miktar öne alınabilir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin, bir miktar öne alınabileceğini söyledi. “Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa seçimlerin bir miktar öne alınması mümkün olabilir” diyen Kurtulmuş, bu konunun henüz gündemlerinde olmadığını savundu.

Yeni Şafak’a konuşan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezasıyla ilgili olarak da “Hiçbir zaman mahkemelerin kararıyla siyasetin dizayn edilmesini doğru bulmadık. Dolayısıyla mahkemenin kararından medet ummayız” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş şunları söyledi:

"Geçtiğimiz seçimler öncesinde ‘Artık Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının arkasına gizlenerek siyaset yapma devri geride kalmıştır’ dedim. Erdoğan bir dünya lideridir. Her arkadaşımızın Tayyip Erdoğan’ın davasını anlayacak, ona güç verecek bir performansının olması lazım. Aday tespit sürecinde kilit kavramın ‘itibar’ sözcüğü olduğu kanaatindeyim. Halkımızın ‘Bu insan, bu kadın, bu adam düzgün adamdır, doğru adamdır, benim derdimi taşıyacak insandır’ diyebileceği itibarlı yani ‘muteber’ isimler üzerinden aday tespitlerimizi yapacağız."