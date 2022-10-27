Kurtlu yemek çıkan yemekhaneyi ziyaret eden rektör yemek yemeyince öğrenciler tepki gösterdi

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Üniversitesi Merkez Yemekhanesinde yemeğin içinden kurt çıkması üzerine öğrenciler tepki göstermiş, yemeklerin sağlıksız olmasını protesto etmişlerdi.

Rektör Arif Özaydın tepkiler üzerine yemekhaneyi ziyaret edip, öğrencilerin tepkisini azaltmak istedi.

Özaydın'ın ziyareti sırasında yemek yememesi öğrencilerin dikkatinden kaçmadı.

Rektörün sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde önünde tabldot tepsisinin olmadığı görülüyor.

Türkiye Komünist Gençliği tarafından yapılan ve "Galiba sesimizi yeterince duyuramadık rektöre" ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar söylendi:

"Ağız kenarından söz vermekle, öğrencinin yanında eğreti oturmakla ve kendinin bile yemeyeceği yemeği öğrenciye reva görmekle olmuyor rektör efendi.

Türkiye Komünist Gençliği olarak taleplerimizi tekrarlıyor ve sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

Ücretsiz, sağlıklı, kaliteli, denetimi yapılmış, insana yaraşır bir yemek yemek istiyoruz.

Kendi yemeyeceğin yemeği önümüze koyma..."