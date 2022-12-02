Kurtlu yemeği protesto etmek isteyen öğrencilere müdahale

Geçtiğimiz günlerde Çukurova Üniversitesi merkez yemekhanesinde kurtlu yemek çıkması öğrencilerin tepkisini çekmişti.

Hem bu durumu hem de yemekhane önünde oluşan uzun kuyrukları protesto etmek isteyen öğrenciler Perşembe günü sivil polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle karşılaştı.

TKP'nin gençlik örgütü Türkiye Komünist Gençliği'nden öğrenciler yaşanan müdahaleyi soL'a anlattı:

"Üniversitemizdeki en önemli sorunlardan biri yemekhane meselesi. Dönemin başında ikinci yemeğimizin fiyatı 16 liraya çıkarıldı. Yemekhanede personel yetersizliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor ve hijyenik olmayan koşullarda yemek dağıtımı yapılıyor. Biz bunlara karşı mücadele ederken geçtiğimiz günlerde dağıtılan yemekte kurt ve böcek çıkması bardağı taşıran son damla oldu.

Öğrenciler duruma sessiz kalmak istemiyor, yaşananlara tepki duyuyor. Öğle arasında yemekhane önünde oluşan kuyrukta alkışlarla protestoda bulunan öğrenciler polis ve ÖGB'nin engeliyle karşılaştılar.

Biz tüm engellemelere rağmen sesimizi duyurmaya çalıştık. Yeter artık! Çukurova Üniversitesi öğrencisi bıktı bunlardan.

ÖGB müdahalesi rektörlüğün aklı devre dışı bıraktığının ispatı. Onlarca öğrenci ile beraber yemekhane müdürlüğüne taleplerimizi ilettik. Müdürlük az kalsın kabahati yemekhane emekçisinde bulacaktı. Bütün arkadaşlarımızla beraber kenetlendik. Faturayı emekçiye kesmenize de öğrenciye kurtlu yemek yedirmenize de izin vermeyeceğiz. Sıra arkadaşlarımız ile bugün olduğu gibi omuz omuza sağlıklı, yeterli beslenme hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz."